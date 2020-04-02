قد رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "احر التعازي لدولة ​الفيليبين​ وللجالية الفيليبينية في ​لبنان​ بوفاة سفيرتهم في ​بيروت​ جراء اصابتها بفيروس ​الكورونا​، ولقد عرفتها شخصيا وكانت دبلوماسية ناجحة وانسانية احبت لبنان وخدمت بلادها باخلاص".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحريري: احر التعازي لدولة الفيليبين وللجالية الفيليبينية في لبنان بوفاة سفيرتهم ببيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.