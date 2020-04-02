أكد وزير ​الإقتصاد​ والتجارة ​راوول نعمه​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أنه يتابع "الملاحظات البناءّة التي تصلنا على مشروع قانون ​حماية المستهلك​ عبر البريد الاكتروني: [email protected]"، مشددا على أن "الطاقات الفكرية عند ​الشعب اللبناني​ هي اكبر دافع لنقدر نتغلب على الأزمات. شاركونا ملاحظاتكم على مشروع القانون قبل يوم الأحد ليصير عنا افضل قانون حماية المستهلك".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نعمه:الطاقات الفكرية عند الشعب اللبناني هي اكبر دافع لنقدر نتغلب على الأزمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.