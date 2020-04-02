ميريام سكاف: ذكرى حرب زحلة تجعلنا اقوى لمواجهة كورونا

رأت رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف في ذكرى حرب زحلة في 2 نيسان 1981 أن "زحلة في ٢ نيسان وعبر التاريخ، مر عليها أمراض وحروب وكانت تخرج دائما مع ابنائها وشهدائها من أبطال الزمان" .
واشارت في تصريح لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي الى ان "ذكرى الحرب تجعلنا اليوم اقوى لمواجهة عدو الأرض كورونا يلّي بدّو صمود" .
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