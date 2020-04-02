ميريام سكاف: ذكرى حرب زحلة تجعلنا اقوى لمواجهة كورونا

رأت رئيسة ​الكتلة الشعبية​ ​ميريام سكاف​ في ذكرى حرب زحلة في 2 نيسان 1981 أن "زحلة في ٢ نيسان وعبر التاريخ، مر عليها أمراض وحروب وكانت تخرج دائما مع ابنائها وشهدائها من أبطال الزمان" .

واشارت في تصريح لها عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ الى ان "ذكرى الحرب تجعلنا اليوم اقوى لمواجهة عدو الأرض ​كورونا​ يلّي بدّو ‎صمود" .