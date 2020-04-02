الامن العام اعلن توقف دائرة الفنانين عن استقبال طلبات الإقامات

أعلنت ​المديرية العامة للأمن العام​ في بيان أنه "نظرا للظروف الراهنة، تعلن المديرية العامة للأمن العام عن توقف دائرة الفنانين عن استقبال طلبات الإقامات المعنية بعملها حتى إشعار آخر، على أن يستمر العمل باستقبال الطلبات الأخرى (إفتتاح أو إقفال ملهى، تعيين أو قبول موظف). كما تعلم المواطنين والرعايا العرب والأجانب عن استمرار أمانة السر العامة باستقبال طلباتهم كالمعتاد".

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