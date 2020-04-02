بلدية عانا البقاعية توضح ما يشاع عن حالات حجر منزلي لشبان من البلدة

لفتت "خلية أزمة كورونا" في بلدية عانا في البقاع الغربي في بيان الى أنه "بناء على ما يشاع عن حالات حجر منزلي لبعض الشبان من ابناء البلدة، يهم خلية الازمة في بلدية عانا ان توضح الآتي :
اولا: فيما يخص العنصرين في الجيش اللذين ينتميان الى فوج الحدود البري الثاني وبعد التواصل معهما، تم التأكد انهما لم يبلغا بأي قرار حجر منزلي وهما يتابعان خدمتهما بشكل طبيعي نظرا لعدم وجود اي تواصل مع الرائد المعلن عنه.
ثانيا: بالنسبة لاخوة هذين الشابين الذين ينتمون الى مؤسسة الامن الداخلي وعددهم ثلاثة فانهم قد ابلغوا من قبل قيادتهم بوجوب الحجر المنزلي الاحترازي على سبيل الوقاية ريثما تتوضح الامور.
ثالثا: الطلب من الاهالي ومن الجميع توخي الحذر في نشر الاخبار المغلوطة المتعلقة بهذا الشأن تجنبا لحالات الهلع والخوف.
رابعا: ان خلية الازمة تتابع عن كثب مع القيادات المختصة لتوضيح المستجدات واطلاع الاهالي عليها تباعا".
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