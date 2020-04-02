خلية الأزمة العراقية تنفي تمديد حظر التجوال الى 19 نيسان

نفت ﺧﻠﻴﺔ اﻷزﻣﺔ بالعراق، ﺻﺪور أي ﻗﺮار بتمديد حظر اﻟﺘﺠﻮال إﻟﻰ 19 نيسان الحالي، ﻣﺒﻴﻨﺔ أنﱠ ﻛﻞ ﻣﺎ أﺷﻴﻊ ﻓي ﻫﺬا الشأن ﻣﺠﺮد ﺗﻜﻬﻨﺎت ﻻ ﺗﺰال ﻗﻴﺪ اﻟﺪراﺳﺔ ﻳﻘﻴﻤﻬﺎ اﻟﻮﺿﻊ وﻣﺪى اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ المستجد بالبلاد.
وأكد ﻋﻀﻮ ﺧﻠﻴﺔ اﻷزﻣﺔ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻔﻼﺣﻲ، أن "الخلية ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺟﺘﻤﺎع ﻳﻮﻣي ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻮﺑﺎﺋي، وﻳﻤﻜﻦ فعليا ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮال إذا ﻣﺎ اقتضيت الأمور ﺬلك".
من جهتها أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد في محافظة أربيل.
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