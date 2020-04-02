ارتفع حجم الإصابات ب​فيروس كورونا​ في ​النمسا​ إلى 10923 إصابة و 158 حالة وفاة وتعافى 1749 شخصا. وكان ​وزير الصحة​ النمساوى ردولف انشوبير، قد شددد على ان النمسا ستواصل إجراءات العزل الصحي وتقييد ​الحياة​ العامة لحين توقف تسجيل زيادات جديدة في ​حالات​ الإصابة، مشيرا إلى أهمية الإجراء الأخير الخاص بفرض ارتداء الأقنعة الطبية في فترات ​التسوق​. وأشار الوزير إلى أن تحديد بداية العدوى يساهم في جهود السيطرة على الوباء، لافتا إلى أن البداية كانت في 5 شباط الماضي في مقاطعة ايشجل السياحية حيث تم تسجيل أول إصابة لسائح سويسري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في النمسا إلى 10923 إصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.