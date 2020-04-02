أفادت قناة "سكاي نيوز" عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل ليرتفع العدد إلى 33 شخصاً.
يذكر أن مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، أعلن أنه سيدخل الحجر الصحي حتى الأربعاء القادم. كما أن رئيس جهاز الموساد، يوسي كوهين، دخل الحجر الصحي، بعد تشخيص إصابة وزير الصحة، يعقوب ليتزمان، وزوجته بفيروس كورونا المستجد. فيما وجهه أيضا طلب إلى رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات لدخول الحجر الصحي بعدما كان على اتصال بالوزير المصاب مؤخرا.
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل حالة وفاة جديدة بكورونا في إسرائيل ليرتفع العدد إلى 33 شخصا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.