تسجيل حالة وفاة جديدة بكورونا في إسرائيل ليرتفع العدد إلى 33 شخصا

أفادت قناة "​سكاي نيوز​" عن تسجيل حالة وفاة جديدة ب​فيروس كورونا​ في ​إسرائيل​ ليرتفع العدد إلى 33 شخصاً. يذكر أن مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، أعلن أنه سيدخل الحجر الصحي حتى الأربعاء القادم. كما أن رئيس جهاز الموساد، يوسي كوهين، دخل الحجر الصحي، بعد تشخيص إصابة وزير الصحة، يعقوب ليتزمان، وزوجته بفيروس كورونا المستجد. فيما وجهه أيضا طلب إلى رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات لدخول الحجر الصحي بعدما كان على اتصال بالوزير المصاب مؤخرا.

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