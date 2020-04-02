سلطات زامبيا: تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات المعنية في دولة ​زامبيا​، تسجيل أول حالة وفاة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​". يذكر ان فيروس كورونا المستجد يواصل انتشاره في مختلف دول ​العالم​، حيث تقترب الإصابات من المليون الأول، وسجل أكثر من 47 ألف حالة وفاة في مختلف أنحاء القارة الأرضية، وتواصل السلطات المعنية في الدول اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للسيطرة على هذا الفيروس. وكانت شبكة "​سكاي نيوز​" أفادت بارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم إلى نحو 950 ألف، والوفيات إلى أكثر من 48 ألف. كما أشارت إلى تعافي أكثر من 200 ألف مصاب بفيروس كورونا في العالم.

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