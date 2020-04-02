الكرملين: بوتين يخضع لفحوصات الكشف عن فيروس كورونا بانتظام

كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسي، ​دميتري بيسكوف​ أن "االرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ دوريا يخضع لفحوصات الكشف عن احتمال إصابته ب​فيروس كورونا​ المستجد وبشكل منتظم. وذلك بسبب اللقاءات والاجتماعات التي يجريها مع عدد كبير من الناس كل يوم، هذا عدا المؤتمرات والاجتماعات الكبرى".

ويأتي تصريح بيسكوف بعد إصابة كبير الأطباء في ​مستشفى​ كوموناركا في ضاحية العاصمة الروسية الذي يعتبر مركزا رئيسيا لعلاج المصابين بفيروس كورونا في ​موسكو​، دينيس بروتسينكو، بعدوى فيروس كورونا المستجد.