الكرملين: بوتين يخضع لفحوصات الكشف عن فيروس كورونا بانتظام

كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسي، دميتري بيسكوف أن "االرئيس الروسي فلاديمير بوتين دوريا يخضع لفحوصات الكشف عن احتمال إصابته بفيروس كورونا المستجد وبشكل منتظم. وذلك بسبب اللقاءات والاجتماعات التي يجريها مع عدد كبير من الناس كل يوم، هذا عدا المؤتمرات والاجتماعات الكبرى".
ويأتي تصريح بيسكوف بعد إصابة كبير الأطباء في مستشفى كوموناركا في ضاحية العاصمة الروسية الذي يعتبر مركزا رئيسيا لعلاج المصابين بفيروس كورونا في موسكو، دينيس بروتسينكو، بعدوى فيروس كورونا المستجد.
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