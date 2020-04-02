الحكومة الألمانية: تجنب الرحلات والزيارات الخاصة خلال عيد الفصح

ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​ وورؤساء حكومات الولايات الألمانية، شددوا على أن "دينامية انتشار ​فيروس كورونا​ في ​ألمانيا​ لا تزال مرتفعة للغاية. لذلك يجب أن نواصل بذل كل ما في وسعنا لإبطاء معدل الإصابة بالعدوي والحفاظ على كفاءة عمل نظامنا الصحي".

وأكدوا أن "تقليل الاتصال الإجتماعي لايزال يلعب دوراً حاسماً في هذا الشأن. فيما يتعلق ب​عيد الفصح​ المقبل وعطلة عيد الفصح القادمة في الولايات الألمانية تؤكد ​الحكومة الألمانية​ وحكومات الولايات على أنه يتعين على المواطنات والمواطنين الاستمرار في الالتزام بتقليل الاتصال الاجتماعي مع أشخاص آخرين خارج أسرتهم خلال عطلة عيد الفصح إلى الحد الأدنى دون استثناء وفقًا للقواعد المعمول بها. ولذلك فإن المواطنات والمواطنين مطالبون بتجنب الرحلات والزيارات الخاصة - بما في ذلك زيارات الأقارب. وينطبق هذا أيضًا على الرحلات داخل البلاد وأيضا رحلات اليوم الواحد عبر الحدود".