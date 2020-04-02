روسيا تسجل 771 إصابة جديدة بكورونا ليصل الإجمالي إلى 3548 حالة

أعلنت غرفة عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، تسجيل 771 إصابة جديدة بالفيروس في 29 إقليماً من أقاليم البلاد، من بينهم 595 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 3548 إصابة.
ولفتت الى انه "تم خلال الـ 24 الساعة الماضية، تسجيل 771 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" في روسيا في 29 إقليماً"، مشددة على أن "عدد الاصابات في روسيا ارتفع ليبلغ 3548 إصابة بفيروس كورونا في الوقت الراهن، إضافة إلى 45 شخصا غادروا المستشفى خلال الـ 24 الساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس"، مضيفة: "بذلك يبلغ إجمالي الذين تماثلوا الشفاء من الفيروس 235 شخصا، والوفيات 30 شخصا".
وأضافت: "تبنى مجلس الدوما الروسي، خلال جلسة عامة يوم الثلاثاء الماضي، قانونا بشأن المسؤولية الجنائية بسبب انتهاك الحجر الصحي، وكذلك بشأن نشر المعلومات المزيفة حول فيروس كورونا المستجد تصل إلى 5 سنوات سجن".
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