نائبة عمدة موسكو: شفاء 45 مريضا بـ"كورونا" في روسيا خلال 24 الساعة

أعلنت نائبة عمدة موسكو لمسائل التنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا، عن شفاء 45 مريضا بـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وخروجهم من المستشفيات خلال الـ 24 الساعة الأخيرة، في عموم روسيا.
ولفتت راكوفا للصحفيين الى ان "عدد الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا المستجد في موسكو وغادروا المستشفيات، خلال الـ 24 الساعة الماضية، بلغ 25 شخصًا، وأظهرت الاختبارات المكررة تعافيهم الكامل وبأنهم يشعرون بصحة جيدة"، مضيفة: "بذلك يرتفع عدد المتعافين في موسكو إلى 140 شخصًا".
واتخذت موسكو والعديد من المقاطعات الروسية إجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تشمل هذه الإجراءات العزل الذاتي وإغلاق أماكن التواجد العامة وغيرها من القيود التي تفرض التبادل الاجتماعي.
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