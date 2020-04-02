الصحة البحرينية: تسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 635، موضحة أنه تم تسجيل 353 حالة إصابة بفيروس كورونا قادمة من الخارج، 241 منها قادمة من إيران.
ولفتت الى أن نسبة الحالات القادمة من إيران شكلت 68 في المئة من حالات الإصابة المؤكدة القادمة من الخارج، بينما توزعت الحالات الباقية على النحو التالي: 57 من بريطانيا، 12 من مصر، 8 من ألمانيا، 8 من العراق و27 من دول أخرى.
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