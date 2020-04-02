لفت رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين الى إن "الحكومة رصدت نحو 1.4 تريليون روبل اي حوالي 18 مليار دولار لمكافحة انتشار فيروس كورونا وتداعياته".
وشدد، خلال اجتماع حكومي، على أهمية دعم الأقاليم الروسية في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن "الحكومة رصدت لذلك قرابة 171 مليار روبل".
كذلك أشار إلى خطة تهدف لتقديم قروض بشروط ميسرة لفترة قصيرة من الزمن لقطاعي الأعمال الصغير والمتوسط في البلاد.
كما أظهرت وثيقة نشرت على الموقع الرسمي للحكومة، أنه "تم تخصيص مبلغ 5.2 مليار روبل (نحو 66 مليون دولار) لشراء 1200 سيارة إسعاف للأقاليم لمواجهة كورونا".
ووفقا لأحدث البيانات فإن عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ في روسيا 3548 حالة، بزيادة 771 حالة عن الرقم السابق.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الروسي: روسيا ترصد نحو 18 مليار دولار لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.