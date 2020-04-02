اشارت صحيفة "الشعب" الصينية الى إن الصين تحقق اكتفاء ذاتيا في إنتاج الكمامات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي "جائحة".
وأضافت الصحيفة: "في العديد من المدن الصينية، لم يعد الناس في حاجة إلى شراء أقنعة الوجه "الكمامات" عبر الإنترنت"، مشيرة إلى أن "الإجراءات، التي تم تنفيذها منذ الأيام الأولى لظهور الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ساهمت في زيادة إنتاج الكمامات بصورة كبيرة، حتى أصبحت الصين قادرة الآن على تغطية احتياجاتها المحلية ومساعدة الدول الأخرى بما تحتاج إليه من هذه المهمات الطبية، اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد"، مشيرة الى أن "المراحل الأولى لظهور المرض شهدت نقصا كبيرا في الكمامات، حتى أن بعض المدن أطلقت حملات واسعة للشراء عبر الإنترنت، لكن بعدما استعادت العديد من المصانع قدرتها الإنتاجية، وصلت الصين إلى اكتفاء ذاتي وأعلنت بعض المدن تعليق عمليات الشراء عبر الإنترنت لهذه الكمامات".
وشددت الصحيفة على إن "الكمامات أصبحت متوفرة في المتاجر وفي الصيدليات بأسعار معقولة، في الوقت الحالي".
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة صينية: الصين تحقق اكتفاء ذاتيا بانتاج الكمامات بمكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.