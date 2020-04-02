الزراعة المصرية: فحص أكثر من 3 آلاف عينة مواد غذائية ونتائجها "سلبية" من كورونا

أعلنت ​وزارة الزراعة​ المصرية، أنه "تم تفحص 3405 عينات ل​مواد غذائية​ وحيوانات ومستلزمات مستوردة وبنتيجة التحاليل كانت كلها خالية من ​فيروس كورونا​".

وبحسب بيان ​مجلس الوزراء المصري​ اشار مدير معهد صحة الحيوان ممتاز شاهين الى إن "معامل المعهد قامت بفحص 3405 عينة حيوانات وماشية مستوردة من خلال الموانئ خلال الفترة من 29/1 حتى 1/4/2020 وأن نتائج التحاليل كلها جاءت سلبية من فيروس كورونا".

وأضاف شاهين أن "هذه العينات واردة من خلال موانئ ​الإسكندرية​ وبورسعيد ودمياط و​الغردقة​ وأيضا ​مطار القاهرة الدولي​".