أعلنت وزارة الزراعة المصرية، أنه "تم تفحص 3405 عينات لمواد غذائية وحيوانات ومستلزمات مستوردة وبنتيجة التحاليل كانت كلها خالية من فيروس كورونا".
وبحسب بيان مجلس الوزراء المصري اشار مدير معهد صحة الحيوان ممتاز شاهين الى إن "معامل المعهد قامت بفحص 3405 عينة حيوانات وماشية مستوردة من خلال الموانئ خلال الفترة من 29/1 حتى 1/4/2020 وأن نتائج التحاليل كلها جاءت سلبية من فيروس كورونا".
وأضاف شاهين أن "هذه العينات واردة من خلال موانئ الإسكندرية وبورسعيد ودمياط والغردقة وأيضا مطار القاهرة الدولي".
كانت هذه تفاصيل خبر الزراعة المصرية: فحص أكثر من 3 آلاف عينة مواد غذائية ونتائجها "سلبية" من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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