مكتب نتانياهو: سيستمر في العزل الصحي حتى الأربعاء القادم

وفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ أن الأخير "سيستمر في العزل الصحي حتى الأربعاء القادم في أعقاب إصابة ​وزير الصحة​ ب​فيروس كورونا​".

وكان مكتب وزير الصحة الإسرائيلي يعقوب ليتزمان أعلن أن الأخير وزوجته تشافا ليتزمان، مصابان بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنهما أصبحا في العزل الصحي، وسيتم إخضاع من خالطوهما للإجراء ذاته، مؤكدا أن ليتزمان "بصحة جيدة" وسيمارس مهام عمله وهو في الحجر.

وسجلت إسرائيل نحو ستة آلاف إصابة و30 وفاة بالمرض. وحذرت ​وزارة الصحة​ من أن عدد الوفيات قد يصل في النهاية للآلاف.