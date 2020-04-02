إدارة معمل نفايات صيدا نفت اصابة عاملين بالفيروس

نفت إدارة معمل فرز و​معالجة النفايات​ في صيدا ما تناقلته بعض ​وسائل التواصل الاجتماعي​ عن اصابة شخصين يعملان في المعمل ب​فيروس كورونا​، مؤكدة أن هذا الخبر عار من ​الصحة​، وكل ما هناك ان احد ​العمال​ نقل الى المستشفى بعد اصابته بحالة تسمم غذائي، وهو ما أظهرته الفحوصات الأولية، وللاطمئنان اكثر تم تحويله من قبل المستشفى الى ​بيروت​ حيث اجري له فحص كورونا. ومن المتوقع ان تصدر النتيجة خلال يومين، مشددة على أن المعمل أساسا يتخذ كل الاجراءات الوقائية اللازمة.

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