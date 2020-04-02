أكد قنصل لبنان في بيلاروسيا جيفارا سليم، في حديث مع "الخليج 365"، "أننا تواصلنا مع كل الطلاب اللبنانيين والذين يبلغ عددهم 700 طالب تقريباً بما يخص تحويل الأموال وأعطيناهم الحلول، ونحن على تواصل دائم مع الجميع على عكس ما يُشاع".
وبما يخص موضوع عودة الطلاب، أكد سليم "أننا ضيوف هنا وبالتالي بما أن السلطات هنا لم تعلن حالة الطوارئ وما زالت الحياة طبيعية لا يمكننا ان نطالبهم نحن الضيوف باقفال الجمعات"، مشدداً على ضرورة احترام قوانين البلد المضيف، مضيفاً "أقول لجميع الطلاب عليهم تعبئة الاستمارة المخصصة من وزارة الخارجية واللجنة المختصة هي التي تحدد كيف ستكون آلية عودتهم".
كانت هذه تفاصيل خبر قنصل لبنان في بيلاروسيا للنشرة: تواصلنا مع جميع الطلاب والدولة هي من تحدد آلية العودة إلى البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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