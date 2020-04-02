قنصل لبنان في بيلاروسيا للنشرة: تواصلنا مع جميع الطلاب والدولة هي من تحدد آلية العودة إلى البلاد

أكد قنصل ​لبنان​ في ​بيلاروسيا​ جيفارا سليم، في حديث مع "​الخليج 365​"، "أننا تواصلنا مع كل ​الطلاب​ اللبنانيين والذين يبلغ عددهم 700 طالب تقريباً بما يخص تحويل الأموال وأعطيناهم الحلول، ونحن على تواصل دائم مع الجميع على عكس ما يُشاع".

وبما يخص موضوع عودة الطلاب، أكد سليم "أننا ضيوف هنا وبالتالي بما أن السلطات هنا لم تعلن ​حالة الطوارئ​ وما زالت ​الحياة​ طبيعية لا يمكننا ان نطالبهم نحن الضيوف باقفال الجمعات"، مشدداً على ضرورة احترام قوانين البلد المضيف، مضيفاً "أقول لجميع الطلاب عليهم تعبئة الاستمارة المخصصة من ​وزارة الخارجية​ واللجنة المختصة هي التي تحدد كيف ستكون آلية عودتهم".