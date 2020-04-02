ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم إلى نحو 950 ألف

أفادت شبكة "​سكاي نيوز​" بارتفاع عدد المصابين ب​فيروس كورونا​ في ​العالم​ إلى نحو 950 ألف، والوفيات إلى أكثر من 48 ألف. كما أشارت إلى تعافي أكثر من 200 ألف مصاب بفيروس كورونا في العالم.

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