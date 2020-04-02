الكرملين: التعاون الدولي مهم لمواجهة كورونا

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نصر المجالي: مع وصول طائرة مساعدات أرسلتها إلى نيويورك، أعلنت روسيا أن المساعدات الإنسانية التي قدمتها روسيا للولايات المتحدة الأميركية تأتي ضمن التعاون الدولي لمواجهة فيروس كورونا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، في تعليقه على المساعدات الإنسانية التي قدمتها روسيا للولايات المتحدة إن التعاون أمر مهم، وأوضح أن وزارة الخارجية الروسية ستشرح الوضع المتعلق بالمساعدة المقدمة للولايات المتحدة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأميركي دونالد ترمب، بحثا خلال اتصال هاتفي يوم الاثنين الماضي، تعزيز التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في مكافحة جائحة كورونا.

صور

ونشرت الخارجية الروسية صوراً لطائرة المساعدات الروسية، التي وصلت إلى نيويورك، لدعم جهود الولايات المتحدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي.

ونشرت صفحة "روسيا بالعربية"، الحساب الرسمي لوزارة خارجية روسيا الاتحادية، صورا ترصد لحظة هبوط الطائرة في مطار كينيدي الدولي بنيويورك.

وكتبت: "هبطت طائرة روسية "إيه إن - 124"، تحمل مساعدات إنسانية لمكافحة فيروس كورونا، إلى الولايات المتحدة، في مطار كينيدي الدولي في نيويورك".

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وذكر السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، أن الطائرة من طراز "إيه إن - 124" الروسية وهي تحمل مساعدات إنسانية من وزارة الصناعة والتجارة الروسية، وأنه تم التوافق بين رئيسي البلدين على هذه المسألة".

لحظة تاريخية

وتابع أنطونوف: "بلادي تمد يد العون للشعب الأميركي. إنها لحظة تاريخية واستمرار لتقاليد تعود لقرون. والآن ليس وقت الصراع. يمكننا توفير المعدات والمطهرات والنظارات والأقنعة وأجهزة التنفس لإنقاذ الأمريكيين، وستحقق البعثة الإنسانية الروسية النجاح في حال تم إنقاذ حياة شخص واحد".

وأضاف أنطونوف: "نحن على ثقة، أن الولايات المتحدة ستقدم المساعدة عند الضرورة، ونحن نستقبلها بكل سرور ومن دون تسييس".

وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة باسم السفارة الأميركية في موسكو، ريبيكا روس، أن الأجهزة التي قدمتها روسيا للولايات المتحدة ستستخدم على الفور بعد موافقة هيئة الغذاء والدواء الأميركية.

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