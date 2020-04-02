معركة للحصول على اقنعة واقية صينية بين فرنسا والولايات المتحدة

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





ستراسبورغ: أعلن جان روتنر رئيس منطقة غراند ايست الفرنسية التي تأثرت كثيرا بوباء كوفيد-19 أن أقنعة طلبت فرنسا شراءها من الصين، يقوم الأميركيون بشرائها على مدارج المطارات الصينية قبل إقلاع الطائرات لتسليمها.

وأكد روتنر لإذاعة "ار تي ال" أن "الأميركيين يدفعون نقدا ثلاث أو أربع مرات ثمن الأقنعة الواقية التي طلبناها وبالتالي علينا أن نحارب بقوة"، موضحا أن الطائرات تتوجه لاحقا إلى الولايات المتحدة وليس فرنسا.

وأضاف أن "الأمور معقدة نسعى دون توقف" لتسلم شحنات الأقنعة موضحا أنه أنشأ خلية في منطقته "مخصصة لكسب هذه الأسواق". وكان رئيس منطقة باكا (جنوب شرق) رينو موزولييه شكا الثلاثاء من ممارسات مماثلة من قبل شارين أميركيين.

ليل الثلاثاء الأربعاء تسلمت منطقة غراند ايست من الصين مليونين من الأقنعة الجراحية التي طلبتها. وقال روتنبر "كنت في غاية السرور لرؤية هذه الطائرة تحط على مدرجنا مساء أمس". ومنطقة غراند ايست هي الأولى التي تتلقى شحنة الأقنعة التي أوصتها تتمتة للشحنات المحلية.

Advertisements

والثلاثاء وعد إيمانويل ماكرون الذي انتقد لعدم توفر الأقنعة في فرنسا ب"أن تصبح فرنسا معتمدة على نفسها تماما في تأمينها" بحلول نهاية السنة خلال زيارة لمصنع لانتاجها.

والولايات المتحدة التي تأخرت في اتخاذ التدابير لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد على أراضيها، تسعى أيضا إلى الحصول على أقنعة واقية.

مواضيع قد تهمك :