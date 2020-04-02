الكرملين: بوتين سيوجه كلمة إلى الروس الخميس

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موسكو: أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيوجه كلمة إلى الأمة الخميس بعد أسبوع على خطاب أول بثه التلفزيون الروسي وأعلن فيه عن أسبوع عطلة في البلاد لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد.

قال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين إن "الرئيس يعمل حاليا على كلمته" للروس التي سيبثها التلفزيون بعد الساعة 13,00 بتوقيت غرينتش.

وفي خطابه في 25 مارس أوصى بوتين الروس بملازمة منازلهم من 28 مارس إلى 5 أبريل وأعلن إرجاء التصويت على إصلاح الدستور. ومذاك أمرت معظم المناطق بدءا بالعاصمة موسكو السكان بالتزام تدابير لعزل أنفسهم.

يأتي الاعلان عن الكلمة الجديدة لبوتين في وقت دعت السلطات الصحية الروسية الأربعاء إلى تمديد عطلة الأسبوع تفاديا لتفشي الوباء. وحتى اليوم سجلت 3548 إصابة بكوفيد-19 و30 وفاة في البلاد.

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