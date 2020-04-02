أوباما يهاجم ترامب: الآن رأينا جميعا ما حدث

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ولجأ أوباما إلى وسائل التواصل الاجتماعي لإطلاق انتقاداته.
وكتب أوباما على تويتر "لقد رأينا جميعاً بكثير من الخشية عواقب هؤلاء الذين أنكروا التحذيرات من حصول جائحة".
وأضاف "لا يمكننا تحمّل المزيد من العواقب المترتبة على إنكار التغير المناخي. علينا جميعاً، وخاصة الشباب، أن نطالب حكومتنا بالأفضل على كلّ المستويات، والانتخابات هذا الخريف".
تباين ردود الفعل تجاه تنبؤات ترامب بشأن عدد الوفيات
مقدم بواسطة: سكاي نيوز عربية
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كورونا في الولايات المتحدة.. سرعة التفشي
في زمن قياسي تصدّرت الولايات المتحدة، دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات من جراء فيروس كورونا. الليلة الماضية سجّلت أعلى حصيلة يومية للوفيات في الولايات المتحدة بـ865 حالة.سكاي نيوز عربية
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تباين ردود الفعل تجاه تنبؤات ترامب بشأن عدد الوفيات
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وحذر ترامب، الثلاثاء، من أن الولايات المتحدة ستمر بأسبوعين "مؤلمين جداً جداً" على صعيد مكافحة فيروس كورونا المستجدّ، الذي يواصل حصد أعداد متزايدة من الضحايا في بلاده والعالم بأسره.
وقال ترامب خلال مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض بشأن تطورات مكافحة وباء كوفيد-19 إن "الأمر سيكون مؤلماً جداً، سنجتاز أسبوعين مؤلمين جداً جداً".
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ووصف الرئيس الأميركي جائحة كوفيد-19 بأنها "بلاء"، قائلا "أريد أن يكون كل أميركي مستعداً للأيام الصعبة المقبلة".
وواجهت إدارة ترامب انتقادات شديدة لتجاهلها الإنذارات المبكرة بشأن تفشي الفيروس، خاصة بعد أن بدأ عدد الوفيات بالارتفاع في دول مثل الصين وإيطاليا.
وسجّلت الولايات المتحدة حتى الآن أكثر من 165 ألف إصابة مؤكدة فيروس كورونا، وهي تتصدر دول العالم من حيث عدد المصابين، كما وصل عدد وفيات الفيروس فيها إلى 3400 شخص، أي أكثر من حصيلة الوفيات الرسمية في الصين.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.