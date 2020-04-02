بالصور.. كراسي متحركة لمساعدة كبار السن خلال صرف المعاشات في جرجا

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبدالواحد:

دفع قسم شرطة جرجا بسوهاج، اليوم الخميس، بكراسي متحركة لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة خلال عمليات صرف معاشات شهر أبريل الجاري، من المدارس والمعاهد الأزهرية ومراكز الشباب، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كرونا.

وشهد مركز شباب جرجا تنظيم جيد من قِبل الشباب ومنظمات المجتمع المدني، كما جرى توقيع الكشف الطبي على المواطنين المترددين لصرف المعاشات بواسطة جهاز كاشف الحرارة، لبيان مدى إصابتهم بارتفاع في درجة حرارة الجسم من عدمه.