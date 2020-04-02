مباحث إمبابة توقع تاجر هيروين بـ250 تذكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقى ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، القبض على أحد العناصر الإجرامية؛ لاتجاره في مخدر الهيروين بمنطقة إمبابة.

تحريات المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة، توصلت إلى أن المتهم له معلومات جنائية مسجلة، ويتخذ دائرة القسم مسحرا لنشاطه الإجرامي.

Advertisements

بالعرض على العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع الشمال، وجه بسرعة ضبط المتهم في حالة تلبس. عقب تقتنين الإجراءات، أعد معاونو مباحث إمبابة أكمنة عدة أسفرت إحداها عن ضبط المتهم.

وعُثر بحوزة المتهم على 250 لفافة لمخدر الهيروين وزنت 500 جرام، سلاح أبيض، هاتف محمول ومبلغ مالي، وأقر المتهم بصحة التحريات، وحيازته للمضبوطات للإتجار، والسلاح للدفاع عن تجارته.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.