"زراعة القليوبية": منافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

دفعت مديرية الزراعة بالقليوبية، اليوم الخميس، 3 سيارات كمنافذ بيع متنقلة، لتوفير السلع الغذائية والخضروات بأسعار مخفضة، تخفيفًا على المواطنين.

وقال المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالقليوبية، إن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتخفيف العبء عن المواطن المصري.