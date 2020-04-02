ضبط شخصين لا تجارهما في العملات خارج السوق المصرفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، شخصين حال قيامهما بالتعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبحوزتهما عملات مالية مختلفة.

معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، أفادت قيام (صاحب محل مصوغات-"له معلومات جنائية"-مقيم بدائرة مركز شرطة سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ) بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، متخذاً من محل مصوغات خاص به-كائن بدائرة مركز شرطة سيدي سالم مقراً لممارسة نشاطه الإجرامي.

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عقب تقنين الإجراءات أمكن استهداف المتهم وضبطه، وذلك حال شرائه عملات أجنبية من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ)، وضبط بحوزتهما (110ألف جنيه مصري- 161 دولار أمريكي- 1000درهم إماراتي-110 يورو-9 دينار كويتي- 51 ريال عماني-7 دينار أردني-526 ريال سعودي-22 ريال قطري).

بمواجهة المتهمين، أقر الأول بنشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، والثاني ببيعه العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.