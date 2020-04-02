أمن الجيزة يداهم وكرا لتصنيع "مخدر الموت" في العمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

تمكن ضباط مباحث العمرانية، من ضبط عنصر إجرامي اتخاذ منزله وكرا لتجارة المواد المخدرة.

تحريات الرائد محمد نجيب معاون مباحث العمرانية، توصلت إلى أن عاطلا له معلومات جنائية مسجلة، اتخذ مسكنه وكراً للإتجار في المواد المخدرة وتصنيعها وخلطها ببعض النباتات وتوزيعها على عملائه.

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عقب تقنين الإجراءات، داهمت مأمورية منزل المتهم وأمكن ضبطه وبحوزته 3 كيلو جرامات من مخدر الإستروكس، 400 جرام من مخدر البودر، 2 جوال لنبات البردقوش، فرد خرطوش، 3 طلقات خرطوش، مبلغ مالي وهاتف محمول.

أمام المقدم مصطفى كمال وكيل فرقة الطالبية والعمرانية، أقر المتهم بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار، والمبلغ حصيلة البيع، والهاتف للاتصال بعملائه.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.