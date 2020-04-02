سلطنة عمان.. 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 231

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الخميس، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع عدد حالات الإصابة إلى 231.
أكدت الوزارة، أن 41 حالة تماثلت للشفاء، فيما بقىعدد حالات الوفاة عند حالة واحدة، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وجددت وزارة الصحة العمانية طلبها من الجميع اتباع الإرشادات الصحية، والتقيد بإجراءات التباعد المجتمعي،وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.
إلى ذلك، أعلنت شركة "شل عمان"، أمس الأربعاء، تبرعها بمبلغ 700 ألف ريال (1.8 مليون دولار أمريكي) لوزارة الصحة، لشراء معدات فحص كوفيد 19، و300 ألف ريال (780 ألف دولار)، قيمة وقود لمركبات الطوارئ العمانية.
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