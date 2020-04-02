مصابو كورونا في إيران يتخطون الـ50 ألفًا

تخطى، اليوم الخميس، عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في إيران 50 ألف حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3160 شخصًا، وفقًا لسكاي نيوز.

جاء ذلك بعد يوم من تصريحات مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية، كشف فيها أن الإصابات بكورونا في إيران وصلت

إلى 47593، وعدد الوفيات بلغ 3036 حالة، مما يوضح القفزات السريعة التي تحدث في أرقام الإصابات والوفيات خلال فترات زمنية قصيرة.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد حذر الأحد، من أن "كوفيد-19"

قد يظل موجودا لعام أو عامين.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عنه القول، في اجتماع لمجلس الوزراء: "أود أن أوضح لأبناء شعبنا أن قضية كورونا ليست أزمة يمكن أن تنتهي في أسبوع أو شهر في إيران أو في العالم، لقد جاء هذا الفيروس ودخل إلى المجتمع، ومن الممكن أن يبقى لسنة أو سنتين".