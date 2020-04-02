وفاة 950 شخصًا في إسبانيا بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، الخميس، ارتفع عدد الوفيات من جراء فيروس كورونا في البلاد إلى أكثر من 10 آلاف، بعد تسجيل رقم قياسي.
وأوضحت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات في إسبانيا ارتفع إلى10003 من 9053 الأربعاء، وفقًا لسكاي نيوز الاخبارية.
وجاء ذلك إثر تسجيل رقم قياسي جديد في عدد الوفيات، إذ توفي 950 شخصا في إسبانياالساعات الـ 24 الماضية، وفق "رويترز".
وأشارت الصحة الإسبانية إلى أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى أكثر من 110 آلاف، بعد تسجيل نحو 8 آلاف إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضي.
وإسبانيا من أكثر الدول الأوروبية تألمًا من فيروس كورونا بعد إيطاليا.
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