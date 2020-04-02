إصابة 900 متشدد يهودي في إسرائيل بكورونا

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الخميس، أن 900 متشدد يهودي من منطقة "بني باراك" لليهود الحريديم في تل أبيب، ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، وفقًا لموقع روسيا اليوم. لموقع روسيا اليوم. ويرفض المتشددون اليهود، الالتزام بإجراءات الحكومة الإسرائيلية الاحترازية لمنع تفشي وباء كورونا، حيث تتكرر المناوشات بينهم وبين عناصر الشرطة الإسرائيلية التي استعانت بطائرات مروحية وهروات للسيطرة عليهم. المناوشات بينهم وبين عناصر الشرطة الإسرائيلية التي استعانت بطائرات مروحية وهروات للسيطرة عليهم. ونشرت وسائل التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر الحريديم يتجمهرون في الشوارع ويوجهون السعال عمدا تجاه عناصر الشرطة الإسرائيلية "استهزاء بأزمة كورونا".

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