كورونا في إسرائيل.. رئيس الموساد يدخل الحجر الصحي

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس جهاز الموساد، يوسي كوهين، دخل الحجر الصحي، بعد تشخيص إصابة وزير الصحة، ياكوف ليتزمان، وزوجته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" واسعة الانتشار اليوم الخميس، بأن كوهين سيضطر إلى إخضاع نفسهللحجر الصحي في مقر الموساد لمدة ثلاثة أيام، لأنه التقى ليتزمان مؤخراً.
وأشارت الصحيفة إلى أن طلب دخول الحجر الصحي وُجّه أيضا إلى رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات، الذي كان على اتصالبالوزير المصاب مؤخراً.
وأكدت صحيفة "هآرتس" هذه الأنباء، موضحة أن جميع المسؤولين الذين التقوا ليتزمان وزوجته خلال الأسبوعين الماضيين سيضطرون إلى دخول الحجر الصحي، بموجب توجيهات وزارة الصحة.
وبين هؤلاء المسؤولين رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الذي أعلن مكتبه أنه يدخل الحجر الصحي حتى الأربعاء القادم.
وسجلت في إسرائيل حتى الآن 6211 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و31 وفاة بسببه.
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