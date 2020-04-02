هبوط طائرة روسية محمّلة بمعدات طبية في نيويورك

هبطت في نيويورك أمس الأربعاء طائرة محمّلة بمعدات طبية أرسلتها روسيا إلى الولايات المتحدة لإعانتها في التصدّي لوباء (كوفيد-19)، بحسب ما أعلنت البعثة الروسية في الأمم المتّحدة.

وبثّت البعثة على حسابها في موقع تويتر مشاهد حيّة لطائرة الشحن وهي من طراز أنطونوف-124 تابعة لسلاح الجو الروسي أثناء إفراغها من الصناديق التي كانت مكدّسة فيها.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت في بيان، أمس الأربعاء، إنّ الطائرة المحمّلة "بأقنعة وتجهيزات طبية أقلعت متوجهة إلى الولايات المتحدة".

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو "علينا العمل معاً لمكافحة (كوفيد-19)، لذلك وافقت الولايات المتحدة على أن تشتري من روسيا معدات وقائية نحتاج إليها بشدة".

وصرح الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن هذه المسألة كانت موضع نقاش في الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب.

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وقال بيسكوف لوكالات الأنباء الروسية مساء الثلاثاء "اليوم عندما يطال الوضع كل العالم بلا استثناء ويصبح شاملاً، لا بديل عن العمل بروح الشراكة والمساعدة المتبادلة".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتيغوس إن المعدات نقلت إلى وكالة إدارة الحالات الطارئة الأميركية.

وكانت روسيا أرسلت الأسبوع الماضي عدداً من الطائرات التي تقل علماء فيروسات وتجهيزات طبية ومختبرات وأنظمة متنقلة للتطهير إلى إيطاليا حيث أودى مرض(كوفيد-19) بحياة أكثر من 12 ألفا و400 شخص.

وحتى مساء الأربعاء سجّلت الولايات المتّحدة 4475 وفاة من أصل أكثر من 213 ألف إصابة مؤكّدة بالفيروس.