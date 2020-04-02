21 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الخميس، اكتشاف 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الضفة الغربية ما يرفع إجمالي عدد المصابين في الأراضي الفلسطينية إلى 155 حالة.

وصرح مدير الرعاية الأولية في وزارة الصحة كمال الشخرة، خلال مؤتمر صحفي في مدينة رام الله، بأن الحالات المكتشفة تتوزع بواقع 11 في رام الله وتسع في قرى مجاورة للقدس وحالة واحدة في الخليل.

وحث على تشديد الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس خاصة التزام العمال بالحجر المنزلي ومنع أي تجمعات أو مخالطة، مشيراً إلى أنه تم التأكد من تعافي حالتين من المصابين بالفيروس فيما لم تسجل سوى حالة وفاة واحدة لسيدة في الستينيات من عمرها.