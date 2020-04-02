تسجيل 113 إصابة بفيروس كورونا في إندونيسيا

أكد أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية تسجيل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الخميس، ليصل العدد الإجمالي في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا إلى 1790 إصابة.
كما أعلن عن 13 وفاة جديدة بسبب الفيروس ليصل المجموع إلى 170 بينما تعافى 112 شخصاً حتى الآن.
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