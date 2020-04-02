سجلت السلطات الكويتية 25 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في دولة الكويت إلى 342 حالة. وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن صباح اليوم شفاء حالة واحدة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في دولة الكويت إلى 81 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تسجل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.