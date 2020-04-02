تايلاند تعلن حظر التجول لمواجهة كورونا

أعلنت الحكومة التايلاندية، اليوم الخميس، أنها ستفرض حظر تجول شامل بين العاشرة مساء والرابعة صباحاً اعتباراً من غد الجمعة بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكر البيان الذي اطلع عليه الصحفيون، أن الحظر يستثني نقل الإمدادات الطبية ونقل المصابين إلى أماكن الحجر الصحي ونقل المرضى وتنقلات العاملين في القطاع الطبي.

وقالت راتشادا تاناديرك نائبة المتحدث باسم الحكومة "سيصدر رئيس الوزراء القرار عبر التلفزيون الرسمي في حوالي السادسة مساء".