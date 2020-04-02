كورونا يتفشى بالحكومة الإسرائيلية.. نتانياهو ورئيس الموساد ووزراء في الحجر

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 أبريل 2020 01:19 مساءً - أجبر فيروس كورونا المستجد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنييامين نتاناياهو ووزراء آخرين، على الخضوع لحجر صحي، بعد إعلان وزارة الصحة إصابة الوزير يعقوب ليتسمان بالفيروس، الخميس.

وحكم على آدم لويس البالغ من العمر 55 عاما، بموجب قانون محدد مخصص للاعتداءات على عمال الطوارئ، دخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2018، ويحمل عقوبة بالسجن لمدة أقصاها 12 شهرا.

وبعد محاولته فتح أبواب سيارات في وسط لندن على ما يبدو، حاول شرطي توقيفه وتفتيشه.

وإثر ذلك، كسر لويس زجاجة خمر كان يضعها على الأرض، ثم هدد الشرطي شفهيا، وفقا لبيان صادر عن شرطة مدينة لندن.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن يعقوب ليتسمان وزوجته، المصابة بالفيروس أيضا، عزلا، وهما في حالة جيدة ويتلقيان العلاج.

وأضافت أنها سترسل طلبات الخضوع لعزل لأولئك الذين كانوا على اتصال بالوزير خلال الأسبوعين الماضيين، بمن فيهم نتانياهو ووزراء آخرين ورئيس جهاز الاستخبارات (الموساد) يوسي كوهين.

وتواصل ليتسمان عدة مرات مع نتانياهو مؤخرا.

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وذكرت صحيفة “هاآرتس” أن السلطات طلبت من كوهين ورئيس مجلس الأمن القومي أن يعزلا نفسيهما بعد أن قابلا ليتسمان.

وخضع نتانياهو للعزل الذاتي من قبل إثر ثبوت إصابة مستشارة له بالفيروس، فيما اقتربت إسرائيل من فرض إغلاق كامل لمحاولة احتواء تفشي الفيروس.

وأعلنت الحكومة عن أكثر من 6 آلاف حالة صابة مؤكدة بفيروس كورونا، و31 حالة وفاة، وذلك مع انتشار الفيروس في مجتمع اليهود الأرثوذكس الكبير المعزول في إسرائيل الذي ينتمي إليه ليتسمان.

وفي المراحل الأولى من تفشي المرض، تجاهل بعض الحاخامات قيود الحركة التي فرضتها الحكومة، لكن يبدو أن هذه المقاومة تضاءلت.

وأمر نتانياهو الشرطة، الأربعاء، بتطويق مدينة بني براك المتشددة إلى حد كبير شرق تل أبيب، للحد من الحركة منها وإليها.

وبني براك لديها ثاني أكبر عدد من الحالات المصابة بالفيروس في إسرائيل.