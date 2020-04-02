إسرائيل.. 5 وفيات حديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 31

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 أبريل 2020 01:19 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل 5 وفيات و119 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ونقلت صحيفة ”جيروساليم بوست“، عن الوزارة ارتفع عدد الوفيات بالفيروس في إسرائيل إلى 31 حالة، وتسجيل 119 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 6211.

وأضافت أن الوفيات بأعمار 95 و77 و78 عاما، وأن المتوفين كانوا يعانون أمراضا قبل إصابتهم بفيروس كورونا.

وحتى صباح اليوم الخميس، أصاب كورونا قرابة 937 ألفا حول العالم، توفي منهم أكثر من 47 ألفا، فيما تعافى نحو 195 ألفا.

1 وفيات بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

ووفقا لمعطيات وزارة الصحة، تم تسجيل 11 حالة وفاة في البلاد جراء الفيروس، وذلك خلال أقل من 24 ساعة، بينما شخص 501 مريضا بالفيروس باليوم الأخير،علما أنه تم تسجيل 31 حالة وفاة خلال أقل من أسبوعين.

وبموجب التقارير الطبية، فإن جميع الوفيات عانت من أمراض مزمنة وخطيرة، حيث تسبب إصابتها بالفيروس تدهور وضعها الصحي، وإخضاعها للعلاج المكثف والتنفسي.

ويأتي الارتفاع في الوفيات، فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس التي تم تسجيها حتى صباح اليوم، 6211 إصابة حالة بينها 95 خطيرة.

ليتسمان خالط نتنياهو ورئيس الموساد والأمن القومي

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية “كان” أن ليستمان كان بتواصل وخالط العديد من كبار الموظفين بوزارة الصحة، وكذلك العديد من الوزراء، ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ورئيس الموساد، يوسي كوهين، ورئيس مجلس الأمن القومي، مائير بن شبات، الذين دخلوا إلى الحجر الصحي. وأعلن طبيب نتنياهو أن الأخير سيعود إلى الحجر الصحي، بعدما كان خرج منه مساء أمس.

تحويل مدير عام وزارة الصحة للحجر الصحي

وتقرر تحويل مدير عام وزارة الصحة، موشيه سيمان طوف، على الحجر الصحي، وذلك بعد أن أعلن عن إصابة ليتسمان بفيروس كورونا.

وسيمكث مدير عام الوزارة في مكان خاص الذي سيشمل غرفة عمل ووسائل اتصالات مناسبة تمكنه من مواصلة عمله في إدارة أزمة كورونا.

وقال مدير عام وزارة الصحة “حضرت نفسي لإمكانية من هذا القبيل وتجهزنا بشكل مناسب، سأواصل عملي مع طاقم الوزارة عبر وسائل الاتصال الرقمية، مع الاستمرار بالسيطرة على زمام الأمور”.

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وأوضح أن الدخول للحجر الصحي ممكن أن يحدث لأي مواطن، مؤكدا أن على الجميع الامتثال للتعليمات، داعيا جميع المواطنين الالتزام بتعليمات وزارة الصحة.

كما تقرر، إدخال رئيسة دائرة الصحة العامة بوزارة الصحة، البروفيسور سيغال سادتسكي إلى الحجر أيضا. مع العديد من المسؤولين الكبار في الوزارة الذين خالطوا ليتسمان.

رئيس الموساد للحجر الصحي

كما تقرر تحويل رئيس الموساد للحجر الصحي، حيث أتضح أن التقى قبل 3 أيام بوزير الصحة الذي شخص بإصابته بالفيروس، حيث تجرى تقديرات حول إمكانية إدخال نتنياهو وبن شبات للحجر الصحي.

مضاعفة الفحوصات المخبرية

ومع تسجيل 501 إصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ضاعفت وزارة الصحة من الفحوصات المخبرية في البلاد، حيث تم، أمس الأربعاء، أخذ نحو 8 آلاف عينة مخبرية لاكتشاف الفيروس، على أن يتم مضاعفة الفحوصات خلال الأيام القريبة.

وتفتح اليوم الخميس عدة نقاط متنقلة لإجراء الفحوصات للمواطنين، حيث ستوضع نقاط فحص في كل من الطيرة، وكفر قاسم، وعسقلان، والقدس الشرقية، إضافة إلى مقرات الفحص الثابتة في تل أبيب، والقدس، وحيفا وبئر السبع.

إلى ذلك، أعطت وزارة الصحة التعليمات لصناديق المرضى في البلاد، للمساعدة في إجراء الفحوصات لاكتشاف فيروس كورونا، بحيث سيكون بإمكان المواطنين إجراء الفحوصات في صناديق المرضى التي سيعلن عنها.

تعليمات جديدة للحد من فيروس كورونا

وأعلن نتنياهو، مساء الأربعاء، عن تشديد الإجراءات للحد من فيروس كورونا في البلاد، حيث أصدر تعليمات تلزم المواطنين باستخدام الكمامات بحال خرجوا من منازلهم وتواجدوا في الأماكن العامة، على أن تقوم الشرطة لاحقا بتطبيق التعليمات وتحرير المخالفات لمن لا يلتزم بها.

كما تنص التعليمات الجديدة فرض الحجر الصحي الإلزامي على جميع العائدين من الخارج في فنادق مخصصة لذلك. وتقييد حركة الدخول والخروج من مدينة بني براك و، بعد تحولها إلى بؤرة انتشار للفيروس.

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