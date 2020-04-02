إسبانيا تتجاوز عتبة 10 آلاف وفاة بسبب كورونا وإصابة أزيد من 110 ألف شخص

سجل عدد الوفايات الناجمة عن الإسابة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا، اليوم الخميس، ارتفاعا جديدا، بزيادة 616 ضحية جديدة، ما رفع إجمالي عدد الوفايات إلى 10 آلاف وثلاثة أشخاص.

كما سجلت البلاد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 6120 إصابة جديدة، ما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 110 آلاف و238 شخصا.

وتعتبر إسبانيا ثاني أكثر بلدان العالم تأثرا بجائحة كورونا من حيث الوفايات بعد إيطاليا التي توفي بها حتى الآن 13 ألف و155 شخصا،

كما تعتبر إسبانيا الثالثة عالميا من حيث عدد الإصابات المؤكدة بعد كل من أمريكا، 215 ألف إصابة، وإيطاليا 110 آلاف و,574 شخص.6 حالة.

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ويخضع الإسبان البالغ عددهم 47 مليونا لتدابير عزل هي الأكثر تشددا في أوروبا، ولا يمكنهم مغادرة منازلهم إلا لشراء الطعام، وتلقي العلاج، وتنزيه كلابهم.

وتعمل منظومة الصحة الإسبانية فوق طاقتها وسط الأعداد الكبيرة لمرضى في حالات خطيرة. وتواجه إسبانيا أيضا ارتفاعا مقلقا في عدد حالات الاصابة بين أفراد طواقم الرعاية الصحية الذين أصيب منهم قرابة 12,300 شخصا.