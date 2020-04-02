بعد شكوك حول إصابته بكورونا.. “مهند” يكشف نتائج التحاليل

كشف الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ، الشهير في المغرب، والعالم العربي بمهند، ليلة أول أمس الثلاثاء، أن التحليلات، التي أجراها بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد – 19، كانت سلبية.

ونشر مهند سلسلة من التغريدات طمئن فيها جمهوره، أن تحاليل كورونا أفادت أنه غير مصاب بالفيروس، لكنه ينتظر ظهور نتائج تحاليل أخرى، ليتأكد من سلامته بشكل قطعي.

وغرد الممثل التركي: “بعد خضوعي للفحوصات في المستشفى تم تشخيص إصابتي بالتهاب رئوي في منطقة صغيرة من رئتي. وجاء هذا بعدما حضرت إليه على إثر معاناتي من ارتفاع في درجة الحرارة، والسعال، وتتم حاليا متابعة حالتي، وأتلقى العلاج”.

وأضاف “مهند” أن نتيجة اختبار Covid19، كانت سلبية، وقال: “غدا سأتابع الفحوصات الأخيرة، وبحسب النتائج سيتم تحديد كيفية العلاج في المنزل إذا لزم الأمر”.

وكان مهند قد أعلن في تغريدة، صباح أمس الأربعاء، على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاحتماعي “تويتر”، وجود شكوك حول ظهور أعراض كورونا عليه، وطلب من محبيه عدم القلق، مشيرا إلى أنه في انتظار نتائج الفحص، التي أفادت الأولية منها سلامته من الفيروس.