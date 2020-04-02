تطوان.. تسجيل أول حالة وفاة بـ”كورونا” لامرأة مسنة انتقلت لها العدوى من ابنها وأسرته

سجلت مدينة تطوان أمس الأربعاء، أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد لامرأة مسنة بمستشفى سانية الرمل.

وبحسب مصادر “اليوم 24” فإن ضحية “كوفيد19” البالغة من العمر حوالي 82 عاما، توفيت نتيجة مضاعفات في جهازها التنفسي، إضافة إلى أنها كانت تعاني من ارتفاع في ضغط الدم.

ورجحت المصادر ذاتها، أن تكون العدوى قد انتقلت إلى الضحية عن طريق ابنها، الذي يشتغل أستاذا جامعيا في كلية العلوم بتطوان، وزوجته وحفيدها، المصابين بـ”كوفيد19″، والموجودين في مستشفى سانية الرمل، في حالة صحية مستقرة.

واستقر عدد الحالات المؤكد إصابتها في جهة الشمال بـ”كوفيد19″ في 45 حالة، حتى صباح اليوم الخميس، حسب البوابة الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب www.covidmaroc.ma.