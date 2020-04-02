ترسيم الحدود البحرية.. “البوليساريو” الانفصالية تهاجم المغرب وتهدد بالتصعيد

هاجمت جبهة “البوليساريو” الانفصالية المغرب من جديد، بعد دخول قوانين ترسيم حدوده البحرية حيز التنفيذ، والتي تبسط السيادة البحرية المغربية على الأقاليم الجنوبية.

وقالت الجبهة الانفصالية في بلاغ حديث لها، إنها “تشجب بقوة ومن جديد هذه الخطوة الباطلة قانونياً وعديمة الأثر”، مهدد باستعمال “جميع الوسائل القانونية” للتشويش على القوانين المغربية.

ويتعلق الأمر بكل من القانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، والقانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة.

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وكان البرلمان، قد صادق على القانونين المذكورين قبل شهرين، ما سيمكن المغرب من بسط سيادته على على المجال البحري في الأقاليم الجنوبية لأول مرة، ليصبح المجال البحري غربا من طنجة إلى الكويرة، بدل انحصاره في طرفاية.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أن الخطوة جاءت كضرورة لتحيين الإطار القانوني للحدود البحرية للمغرب بعد الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، وهو الخطاب الذي كان قد نبه فيه الملك إلى أن وسط البلاد ليس هو الرباط وإنما أكادير، مشددا على امتداد سيادة المغرب من طنجة إلى الكويرة.