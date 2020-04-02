كورونا في إسبانيا: 950 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تخطى عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا، حاجز العشرة آلاف بعد وفاة 950 مصابا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، في رقم قياسي جديد تسجله البلاد وفقًا للجهات الرسمية.

وتوفي في المجموع عشرة آلاف وثلاثة أشخاص بمرض كوفيد-19 في إسبانيا، ثاني دولة متضررة بالوباء في العالم. أما عدد الإصابات، فقد تخطى 110 آلاف، لكن انتشار المرض يتباطأ.

تجاوز عدد المتعافين من الفيروس في إسبانيا 26,743 علما بأن عدد الذين تماثلوا للشفاء من كورونا حول العالم بلغ 200 ألف شخص، بحسب بيانات موقع Worldometer، المعني برصد تطورات كورونا.

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ووفقًا للبيانات، فإنه عدد المتعافين من الفيروس حول العالم بلغ 200 ألف و317 حتى ظهر الخميس. وحلّت الصين في المرتبة الأولى من بين البلدان التي شهدت أكبر عدد من المتعافين، بـ76 ألفا و408 أشخاص.

وفي المرتبة الثانية، حلّت إسبانيا بـ26 ألفا و743، تبعتها ألمانيا بـ19 ألفا و175، وإيطاليا بـ16 ألفا و847، وإيران بـ15 ألفا و473، وفرنسا بـ10 آلاف و935، والولايات المتحدة بـ8 آلاف و878.

وحتى صباح الخميس، أصاب كورونا قرابة 937 ألفا حول العالم، توفي منهم أكثر من 47 ألفا.