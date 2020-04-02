شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تسجل 124 وفاة و 2875 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

قال كيانوش جهانبور المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية للتلفزيون الرسمي اليوم الخميس إن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا بلغت 3136 شخصا بعد تسجيل 124 وفاة جديدة في الأربعة والعشرين ساعة الماضية، مضيفا أن عدد الإصابات بلغ 50468 حالة. وأضاف "لدينا 3956 مصابا في حالة حرجة... هناك 2875 إصابة جديدة في الأربعة والعشرين ساعة الماضية... تعافى 16711 من المرض".

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