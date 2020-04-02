شكرا لقرائتكم خبر عن 21 حالة كورنا جديدة في الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

اليوم – وكالات

أعلنت الحكومة الفلسطينية اليوم الخميس اكتشاف 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الضفة الغربية ما يرفع إجمالي عدد المصابين في الأراضي الفلسطينية إلى 155 حالة.

وصرح مدير الرعاية الأولية في وزارة الصحة كمال الشخرة، بأن الحالات المكتشفة تتوزع بواقع 11 في رام الله وتسع في قرى مجاورة للقدس وحالة واحدة في الخليل.

وذكر الشخرة أن غالبية المصابين هم عمال في دولة الاحتلال .