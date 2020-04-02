شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الإمارات تسير رحلات لإعادة الزوار والمقيمين إلى بلادهم والان نبدء بالتفاصيل
قال رئيس مجلس إدارة طيران الإمارات الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم على تويتر اليوم الخميس إن الشركة تلقت موافقة من السلطات الإماراتية على تشغيل عدد من رحلات نقل الركاب من البلاد اعتبارا من يوم 6 أبريل لإعادة الزوار والمقيمين الراغبين في العودة إلى بلدانهم.
وأضاف أن طيران الإمارات، وهي من أكبر شركات الطيران التي تسيّر رحلات طويلة المدى في العالم، تتطلع إلى استئناف الرحلات تدريجيا بما يتفق مع رفع قيود السفر والقيود التشغيلية.
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